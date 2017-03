Gemeente wil definitief af van permanente bewoning van het Smurfendorp

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil defnitief af van de permanente bewoning van huisjes in het Smurfendorp, zoals het recreatiepark De Leine aan het Zuidlaardermeer in de volksmond wordt genoemd.

Er wordt al 15 jaar gesteggeld over de vraag of die huisjes 365 dagen per jaar mogen worden bewoond. Er ziijn een kleine 100 huisjes.Een deel van de eigenaren, ongeveer 40, mag permanent op het park wonen. Het zijn mensen die de huisjes al lang in bezit hebben en een gedoogvergunning hebben gekregen.Het bungalowpark wil dat alle eigenaren permanent in hun huisje mogen wonen. Maar volgens de gemeente kan dat niet. Dat komt door het nabij gelegen bedrijf Allround Watersport en het restarant de Rietzoom. Als de huisjes permanent bewoond worden, worden zij in hun bedrijfsvoering beperkt.Dat komt doordat voor huizen die permanent bewoond worden strengere geluidsnormen geleden dan voor recreatiewoningen. Kort gezegd: de twee bedrijven mogen meer lawaai maken in de buurt van recreatiewoningen, dan in de buurt van 'echte' woningen. En het watersportbedrijf en het restaurant hebben oudere rechten.De afgelopen jaren zijn diverse pogingen gedaan om bedrijven en permanent bewoonde huisjes naast elkaar te laten bestaan. Voirg jaar was er het plan 'Geruisloos De Leine'.Onderrnemers zouden niet klagen over de eigenaren van recreatiewoningen en vice-versa. Dat plan bleek niet haalbaar.Ook werd voorgesteld om een 127 meter lange en 7 meter hoge geluidswand te plaatsen. Maar de gemeente schrijft nu dat zo'n wand te duur en dus niet realistisch is.Het park wil nog steeds dat alle huisjes permanent bewoond mogen worden, maar de gemeente wil er juist helemaal van af, zo staat in een voorstel dat volgende week door de raad wordt besproken. De mensen met een gedoogvergunning mogen er nog wel het hele jaar wonen, zij het onder iets andere voorwaarden, maar de rest niet.En voor de gedoogvergunningen geldt een uitsterfbeleid: als de eigenaar het huisje verkoopt of overlijdt vervalt de vergunning.Voorzitter Ulfert Molenhuis van bungalowpark de Leine is het daar volstrekt mee oneens. 'Dit park is mislukt als recreatiepark, blijkt uit twee verschillende onderzoeken'.Volgens hem is het daarom de beste oplossing als alle huisjes permanent mogen worden bewoond. Gebeurt dat niet, dan dreigt verpaupering, zegt hij.'Als de gemeenteraad toch besluit het voorstel te steunen, dan rest het park geen andere mogelijkheid dan een procedure bij de Raad van State', aldus Molenhuis.