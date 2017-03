Finsestraatflat gaat plat: 'Kijk, dat was onze tv-kamer'

Hij heeft er ruim een halve eeuw gestaan, maar nu gaat-ie plat: de eerste Finsestraatflat in Delfzijl Noord. Vorig jaar ging de slopershamer al door de tweede Finsestraatflat en nu moet ook z'n tweelingbroer eraan geloven.

'Het is een heel raar gezicht', vertelt Lydia Kreefft (74). Ze heeft er bijna vijftig jaar gewoond met haar man Eddy (80) en twee kinderen. 'Kijk, dat was onze tv-kamer, met het rode behang', vertelt ze al kijkend naar de sloop.



Krimp

Doordat het inwonertal daalt, zijn er minder woningen nodig in Delfzijl. De flats waren verouderd en renovatie kostte te veel geld. Daarom besloot de gemeente samen met woningcorporatie Acantus vier jaar geleden de flats te slopen.



De familie Kreefft woonde er met veel plezier: 'We hadden hier veel vrienden en kennissen. Boven en naast ons woonden Indiërs, waar wij ook vandaan komen. We hadden vijf slaapkamers, dus ruimte genoeg. Het was er heel prettig wonen', vertelt Eddy.



'Traantje weggepinkt'

De laatste jaren ging de buurt achteruit. 'De flat verpauperde. Hij moest eigenlijk gerenoveerd worden, maar dat was te duur. Daarom is besloten de flat te slopen', zegt Lydia. De dag dat ze de sleutel moest inleveren, weet ze nog goed. 'Het was een moeilijke dag. Toen was het definitief dat je er niet meer in kon. Daar heb ik wel een traantje om weggepinkt.'



Acantus zorgde ervoor dat alle bewoners van de flat twee jaar geleden naar een andere woning konden. Eddy en Lydia mochten naar een seniorenwoning, helemaal gelijkvloers. 'We hebben er iets prachtigs voor teruggekregen. Eigenlijk hadden we dit veel eerder moeten doen', zegt Lydia lachend. Haar echtgenoot voegt daaraan toe: 'We zijn al oud, en hier worden we nog ouder. Dit is ons eindstation.'



Parkje

Naar verwachting is de flat binnen enkele weken tegen de vlakte. Wat ervoor in de plaats komt, is nog niet bekend. Buurtbewoners mogen daarover meepraten. Een van de ideeën is om er een parkje van te maken.

