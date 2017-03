Discussie: 'waarom ik ontevreden ben over de politiek'

Met de Brexit en de verkiezing van Donald Trump in het achterhoofd, stelden wij onlangs in onze enquête naar de ideale politicus de vraag of mensen ontevreden zijn over de huidige politiek.





Het leverde een levendige discussie op, met Gerrie, Ron, Roelof, Bert, Chris, Jan, Elisabeth en Bert:



