Menterwolde verbouwt én sloopt sporthal

Het gemeentebestuur van Menterwolde wil de sporthal in dorpshuis De Menterne in Muntendam uitbreiden, zodat alle sportverenigingen uit het dorp er terecht kunnen.

Na die verbouwing kan de grote sporthal De Ruitershorn worden gesloopt, vindt het college. Volgens de gemeente worden beide sportaccomodaties zo weinig gebruikt, dat er een keuze gemaakt moet worden.In december protesteerden sportverenigingen tegen de sloop. Ze dachten dat er straks te weinig ruimte zou zijn om te sporten.Volgens het gemeentebestuur is er straks in de Menterne voldoende ruimte om plaats te bieden aan alle sportverenigingen. 'Er moet dan wel een goede spreiding over de week komen, want niet iedereen kan tegelijk trainen', zo schrijft het college.De verbouwing van De Menterne maakt deel uit van een groter plan om een aantrekkelijk dorpshart te creëren. Het gemeentehuis naast het dorpshuis krijgt na de herindeling met Slochteren en Hoogezand-Sappemeer een andere functie. Mogelijk worden de basisscholen erin ondergebracht.Overigens hebben diverse sportverenigingen al laten weten niets te zien in het plan om alle activiteiten in de Menterne te concentreren. Volgende week buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van het gemeentebestuur.