Kermisorgelfanaat heeft eindelijk zijn geliefde model

Jan van der Zwaag uit Stadskanaal is dolblij. Hij heeft veertig jaar moeten wachten, voordat hij eindelijk het kermisorgel van Sipkema kon kopen. Eind jaren 70 ging het aan zijn neus voorbij maar nu het orgel weer in de verkoop kwam, kon van der Zwaag het eindelijk kopen.

Na twee jaar poetsen, schilderen en restaureren is het honderd jaar oude orgel weer helemaal als nieuw. 'Dit is een van de beteren in het Noorden. Niet dat die anderen niet goed zijn, maar die zijn van een beetje minder kaliber. Dit is een prachtorgel.'



Gebruikt op de kermis

Kermisorgels zijn vergelijkbaar met de bekendere draaiorgels die door de straten trekken, maar zijn een maat groter. Ze werden vroeger, voor de tijd van de versterkte muziek, gebruikt op kermissen.



Autoscooter

Het orgel van Jan van der Zwaag is in 1913 in Duitsland gebouwd door de beroemde fabrikant Wellershaus en stond tussen 1920 en 1960 in de autoscooter van kermisexploitant Sipkema. Ieder jaar was het orgel onder meer te horen tijdens de Meikermis op de Groninger Vismarkt, tot in de jaren 60 luidsprekers de muziek overnamen.



Fascinatie

Het orgel ging in de verkoop en circuleerde jarenlang tussen verschillende verzamelaars, tot Van der Zwaag het een paar jaar geleden kocht.



Van der Zwaag was van kinds af aan al gefascineerd door kermissen en heeft dat altijd gehouden. Dat combineerde hij later met een stratenmakers- en een kermisbedrijf. Stratenmaken doet hij niet meer, maar met kleine carrousels en het orgel trekt hij de komende zomer wel weer langs braderieën en markten.



'De gek van de familie'

'Mijn overgrootvader was vroeger markskramer. Die ging met het orgeltje langs de weg, trok langs de markten en verkocht er scheermesjes, kammetjes en al die dingen meer. En ik was de vierde nazaat, eigenlijk de gek van de familie, die het weer opgepakt heeft.'

