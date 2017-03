Armoedebeleid Winsum kan beter

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat het armoedebeleid van de gemeente Winsum niet effectief genoeg is. Er blijft geld op de plank liggen omdat voor minima niet duidelijk is welke regelingen er allemaal zijn. Ook heeft de gemeente de doelgroep niet goed in beeld.

De huidige informatievoorziening over de minimaregelingen zijn vooral tekstueel. Maar daarbij is er onvoldoende aandacht voor laaggeletterdheid. De Rekenkamer adviseert om regelingen bekend te maken via organisaties die dicht bij de doelgroep staan zoals de Voedselbank en Humanitas.Ook krijgt de gemeente het advies om het aantal huishoudens en personen met een laag inkomen in kaart te brengen. Hierbij is het ook belangrijk om de leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau in kaart te brengen. Dit is relevant, zeker met het oog op het bieden van maatwerk en een integrale aanpak volgens de samenstellers van het onderzoek.'We doen al veel, maar het kan altijd een graadje beter', erkent wethouder Marc Verschuren. Hij neemt de aanbevelingen ter harte.'Het is voor ons moeilijk om de doelgroep in beeld te brengen', vertelt Verschuren. Volgens hem is niet iedereen bij elke instantie bekend. 'Zzp'ers die net niet rond kunnen komen, staan nergens geregistreerd. Maar daar zijn wel regelingen voor.'De wethouder wil in de toekomst nog nauwer samenwerken met maatschappelijke organisaties. 'Voetbalverenigingen weten bijvoorbeeld ook of er mensen rondlopen die hulp kunnen gebruiken.'Verschuren is het niet eens met alle punten uit het rapport. 'Met sommige zaken zijn we al aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld het compenseren van het eigen risico in de zorg van mensen die hierbij hulp kunnen gebruiken.'Dinsdagavond bespreekt de gemeenteraad het onderzoek.