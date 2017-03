Agressieve Stadjer laat zich niet behandelen: OM eist alsnog celstraf

Het Openbaar Ministerie wil dat de 35-jarige man uit Groningen alsnog twee maanden de cel in gaat. De Stadjer kreeg deze straf vorig jaar in juni voor vijf mishandelingen.

Het OM eist de celstraf, omdat die zich niet houdt aan de opgelegde voorwaarden. 'Wie niet horen wil, moet maar voelen.'De Stadjer werd vorig jaar in juni veroordeeld voor de mishandelingen die in de zomer van 2015 werden gepleegd. Vier mannen en een vrouw werden zomaar door de Stadjer aangevallen.Ze werden geslagen, de vrouw werd met haar hoofd tegen een muur geduwd.De Stadjer werd destijds door de rechtbank verminder toerekeningsvatbaar verklaard en hij moest zich aan zijn agressieprobleem laten behandelen. Maar dit is tot op heden nog niet gebeurd.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.