Ongeluk: Auto eindigt op zijkant

(Foto: Dennis Venema)

Een auto is maandagavond op de zijkant beland op de Abraham Kuipersingel in Hoogezand.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De bestuurder is volgens omstanders in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De weg was tijdelijk afgesloten tussen de Kerkstraat en De Vosholen.

Door: RTV Noord Correctie melden