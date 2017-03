OR Ziegler verwijst directieplannen naar de prullenbak

De Ondernemingsraad van brandweerautofabrikant Ziegler in Winschoten is het oneens met de plannen van de directie van het bedrijf. Die wil een deel van de productie verhuizen naar Kroatië.

Verhuizing levert geen cent op Bart Plaatje - FNV Metaal

Verhuizing van het hele bedrijf is absoluut niet niet aan de orde Marjolein Zwols - directeur Ziegler

De Ziegler-OR wil niks weten van het voornemen van de directie en heeft in haar instemmingsadvies afwijzend gereageerd. De OR doet dat nadat een van buiten gehaalde deskundige de plannen van de directie heeft doorgelicht.De leiding van Ziegler Brandweertechniek zegt dat er in Winschoten onvoldoende wordt verdiend en dat vooral de personeelskosten te hoog zijn. Het bedrijf wil daarom productie uitbesteden naar Kroatië, wat in Winschoten twintig banen kost.Volgens Bart Plaatje van de vakbond FNV Metaal heeft de extern adviseur aangetoond dat de verhuismaatregel 'geen cent oplevert'.Directeur Marjolein Zwols van Ziegler wil niet inhoudelijk op het advies ingaan. 'Het is een negatief advies', zegt Zwols. 'Eerst willen we het met de medewerkers bespreken, dat doen we dinsdagmiddag.'Het OR-advies betekent dat de directie uitvoering van de plannen nu eerst moet stilleggen. Zwols: 'We beraden ons nu. Gaan we door met de plannen, of verzinnen we een alternatief.'In het OR-advies wordt erkend dat omzet en winst in Winschoten niet hoog genoeg zijn. De OR bestrijdt dat dit ligt aan de personele bezetting. 'De belangrijkste conclusie is dat er efficiënter moet worden gewerkt', vat Plaatje samen. 'Dan kan met de huidige personele bezetting genoeg worden verdiend.'Plaatje heeft maandag overlegd met de OR en met het personeel, op een bijeenkomst waar zo'n veertig medewerkers waren. 'Ik heb opdracht gekregen nu door te pakken. We eisen van de directie dat de efficiencyslag wordt gemaakt. Daarna willen we tot 2021 de tijd om te laten zien dat we winst kunnen maken met het fabriceren van brandweerwagens.' Plaatje zegt dat het personeel zich bereid toonde om zich hard op te stellen.Plaatje maakt zich op voor een harde strijd met de Ziegler-directie, die volgens hem uit is op een verhuizing van het volledige bedrijf. De aangekondigde uitbesteding is een opmaat naar het vertrek uit Winschoten, vermoedt Plaatje.Directeur Zwols verwijst dat naar het rijk der fabelen: 'Het is iets dat we als directie nooit in ons hoofd hebben gehad. Het is absoluut niet aan de orde.'De vakbondsman vindt dat de discussie niet alleen over de toekomst het bedrijf moet gaan, omdat er ook een maatschappelijk belang is gediend met het hebben van een producent van brandweerwagens in eigen land.'We moeten ook beslissen waar we de brandweerauto's waar onze huizen mee wordt geblust, willen laten bouwen. Houden we die kennis hier, of brengen we dat allemaal naar het buitenland?'Dat het met Ziegler niet goed ging, kwam voor de buitenwacht als een verrassing. De fabrikant van brandweervoertuigen sleepte vorig jaar miljoenenorders in de wacht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Veiligheidsregio Utrecht.De markt is echter flink teruggelopen door de reorganisatie van brandweerkorpsen, die zijn ondergebracht in Veiligheidsregio's. Daardoor worden veel minder nieuwe brandweerauto's besteld.In 2013 kwam het Duitse moederbedrijf van Ziegler in handen van het Chinese concern CIMC. Dat hielp op dat moment Ziegler uit de brand. De malaise was vooral het gevolg van een kartelboete, die Ziegler in 2011 kreeg van de Duitse autoriteiten. Bij Ziegler werken momenteel ongeveer 75 mensen.