PvdD wil grondig onderzoek naar vervuiling bodem COA

Er moet een grondig onderzoek komen naar de mogelijke vervuiling van het COA-terrein in Ter Apel en de gezondheidsrisico's voor medewerkers en bewoners. Dat vindt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten.

Onder meer RTV Noord maakte een reconstructie van de gang van zaken op het voormalige Defensie-terrein. Jarenlang zou de bodem zijn vervuild. Ook na een sanering was de grond nog steeds deels vervuild. Dat werd onder de pet gehouden.'Ik vind het niet goed dat er op verschillende plekken vervuiling is', zegt Statenlid Ankie Voerman van de PvdD. 'Er wonen echt veel mensen, dus we moeten echt zeker weten dat die grond schoon is. Dat het echt veilig is.'De partij stelt onder meer voor een speciale beschermlaag aan te bregen van vijftig centimeter, op plaatsen waar kinderen spelen. Ook wil de PvdD weten waarom zo lang onbekend is gebleven dat het terrein vervuild was.De zaak kwam aan het rollen nadat medewerkers van het COA op het terrein last kregen van gezondheidsklachten, als bloedneuzen, hoofdpijn en prikkende ogen.