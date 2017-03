Met welke kazerne-boodschap komt de Veiligheidsregio naar Haren?

(Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Een delegatie van de Veiligheidsregio komt binnenkort naar Haren om de raadsleden meer uitleg te geven over de brandweerkazerne in Haren. Maar wat ze komen vertellen is onduidelijk. Burgemeester Pieter van Veen zegt ook niet te weten wat de boodschap is.





Brandweersoap

Haren wil grond verkopen aan de Veiligheidsregio voor de bouw van een nieuwe kazerne. Op de te verkopen grond staat de huidige brandweerkazerne ook. De huidige kazerne is flink verouderd.



De nieuw te bouwen kazerne komt dus, als het aan politiek Haren ligt, op dezelfde locatie als de huidige; De Westerse Drift.



Lijst van nieuwe kazernes

Tijdens een vergadering van de Veiligheidsregio kwam burgemeester Pieter van Veen erachter dat de kazerne van Haren niet op de nominatie stond om in 2017 vervangen te worden.



'Toen vroeg ik waarom Haren niet op die lijst stond. Er ligt namelijk een concept koopcontract.' Een contract tussen de Veiligheidsregio en Haren om de kazerne en bijbehorende grond over te nemen. Als dat contract getekend wordt, zou volgens Van Veen ook Haren een nieuwe kazerne krijgen.



Haren niet op de lijst

Maar Haren staat niet op die lijst voor nieuw te bouwen kazernes omdat er nog enkele hordes genomen moeten worden. 'De voorzitter van de Veiligheidsregio, de burgemeester van Groningen, heeft toen gezegd dat er nog enkele politiek, bestuurlijke hobbels genomen moesten worden en dat daarom Haren niet op die lijst staat.'



Vragen om duidelijkheid

Die mededeling, tijdens de vergadering van de Veiligheidsregio, riep bij de burgemeester van Haren alleen maar meer vragen op. 'Ik heb om duidelijkheid gevraagd aan de leden van het dagelijks bestuur.' Maar een antwoord kreeg hij niet. De kwestie wordt eerst besproken binnen het bestuur van de Veiligheidsregio.



Afwachten

'Ik wacht af wat er binnen de roerselen van het bestuur plaatsvindt. En dan zal er uiteindelijk duidelijkheid gegeven worden in de raadscommissie', besluit Haren burgemeester Pieter van Veen.



Lees ook:

- Gezond Verstand Haren: Inmenging Stad en Ten Boer is diep triest

- Groningen en Ten Boer staan investering Haren vooralsnog niet toe

- Haren gaat verder met brandweerplannen, omwonenden zijn teleurgesteld

- Brandweerkazerne in Haren blijft op dezelfde plek De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpdiensten. Het samenwerkingsverband komt om tekst en uitleg te geven over de nieuw te bouwen brandweerkazerne.Haren wil grond verkopen aan de Veiligheidsregio voor de bouw van een nieuwe kazerne. Op de te verkopen grond staat de huidige brandweerkazerne ook. De huidige kazerne is flink verouderd.De nieuw te bouwen kazerne komt dus, als het aan politiek Haren ligt, op dezelfde locatie als de huidige; De Westerse Drift. Omwonenden zijn tegen . Politiek Haren heeft na 15 jaar gesteggel gezegd dat op de huidige plek een nieuwe kazerne gebouwd mag worden door de Veiligheidsregio.Tijdens een vergadering van de Veiligheidsregio kwam burgemeester Pieter van Veen erachter dat de kazerne van Haren niet op de nominatie stond om in 2017 vervangen te worden.'Toen vroeg ik waarom Haren niet op die lijst stond. Er ligt namelijk een concept koopcontract.' Een contract tussen de Veiligheidsregio en Haren om de kazerne en bijbehorende grond over te nemen. Als dat contract getekend wordt, zou volgens Van Veen ook Haren een nieuwe kazerne krijgen.Maar Haren staat niet op die lijst voor nieuw te bouwen kazernes omdat er nog enkele hordes genomen moeten worden. 'De voorzitter van de Veiligheidsregio, de burgemeester van Groningen, heeft toen gezegd dat er nog enkele politiek, bestuurlijke hobbels genomen moesten worden en dat daarom Haren niet op die lijst staat.'Die mededeling, tijdens de vergadering van de Veiligheidsregio, riep bij de burgemeester van Haren alleen maar meer vragen op. 'Ik heb om duidelijkheid gevraagd aan de leden van het dagelijks bestuur.' Maar een antwoord kreeg hij niet. De kwestie wordt eerst besproken binnen het bestuur van de Veiligheidsregio.'Ik wacht af wat er binnen de roerselen van het bestuur plaatsvindt. En dan zal er uiteindelijk duidelijkheid gegeven worden in de raadscommissie', besluit Haren burgemeester Pieter van Veen.

Door: RTV Noord Correctie melden