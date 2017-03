Financieel wethouder Mathilde Stiekema (CDA) vindt het 'opmerkelijk' dat minister Ronald Plasterk geen begroting van Haren nodig heeft om tot een herindelingsbesluit te komen.

Ze reageert daarmee op de schriftelijke antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken op vragen van Kamerlid Jacques Monasch over de herindelingskwestie in Haren.De provincie wil dat Groningen, Haren en Ten Boer opgaan in één nieuwe gemeente. Groningen en Ten Boer zien dat wel zitten. In Haren is geen politiek draagvlak voor een herindeling. Haren blijft zich dan ook verzetten en probeert nu invloed uit te oefenen in Den Haag. Daar wordt uiteindelijk besloten of er een herindeling komt.'Het is heel opmerkelijk dat een minister zijn eigen beleidskaders niet serieus neemt', aldus Stiekema. Volgens haar was de slechte financiële positie van Haren een van de argumenten om over te gaan tot herindeling. Met de meest recente begroting wil Haren laten zien dat het in staat is de financiële situatie om te buigen. 'Als Plasterk de begroting niet nodig heeft, wat is dan de werkelijke motivering om deze gemeente te laten herindelen?'De provincie heeft nog geen oordeel gegeven over de begroting van Haren omdat er nog aanvullende informatie moet komen over drie onderwerpen. Volgens gedeputeerde Patrick Brouns ligt er al een concept-reactie klaar. Omdat Haren niet met de provincie in gesprek wil, duurt het langer voordat de provincie de aanvullende informatie heeft en dus een oordeel kan geven, zo laat Brouns weten.Bij de Harener wethouder gaat dat argument er niet in. 'Ik heb de gedeputeerde afgelopen vrijdag nog gezien op een groot schip van de provincie. Dat was hartstikke gezellig. Ik heb daar verder geen klachten over de begroting gehoord. Mochten er nou nog drie technische vraagjes zijn, dan zijn die binnen drie à vier uurtjes beantwoord door de organisatie. Dus dat kan het argument echt niet zijn', aldus Mathilde Stiekema.