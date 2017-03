Omstreden mestvergister zorgt voor juridisch steekspel tussen Veendam en boer

De gemeente Veendam wil vaker toezien op overlast rond de mestvergister van de familie Dankers in Borgercompagnie.

Dat is lastig, omdat er verschillende juridische procedures lopen tussen Dankers en de gemeente Veendam. Het gaat om procedures met betrekking tot stankoverlast en het aantal vervoersbewegingen richting de mestvergister.'Wat betreft het geurgebeuren: de gemeente Veendam heeft Dankers een last onder dwangsom opgelegd. Daarna heeft Dankers wel verbeteringen laten zien', zegt wethouder André Hammenga.Maar de geuroverlast is gebleven, zeggen omwonenden van de mestvergister. Hun betoog wordt ondersteund door een meting van het bureau Witteveen en Bos. Uit die metingen blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van geuroverlast.'Dankers voldoet nog niet aan de geurnorm', vervolgt Hammenga. 'Dat is voor omwonenden de bevestiging dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen door Dankers.'De gemeente Veendam legt Dankers dan ook een dwangsom van 25.000 euro per keer op wanneer Dankers de norm overschrijdt. Het bureau Witteveen en Bos zal eens per half jaar meten of de stankoverlast minder wordt. 'Dat gebeurt door het maken van monsters op verschillende punten.Omwonende Henk van Brakel is blij dat de gemeente Veendam actie onderneemt, maar baalt van het feit dat het enkele maanden duurt voordat het bureau een nieuwe meting verricht. 'Op deze manier kan dit nog jaren gaan duren', reageert hij.Hammenga snapt die kritiek, maar legt uit dat Dankers ook de tijd moet krijgen om verbetering te tonen. 'Dankers moet de tijd krijgen zodat hij weet waarop hij moet anticiperen. Anders gaan we nat.'Het dossier is gevoelig, zolang er verschillende juridische procedures lopen. 'Alles wat je zegt, kan tegen je gebruikt worden', laat Hammenga weten.