Sleutels van de kluis van het Noord Nederlands Toneel liggen ergens in Stad

Bloemstraat 38 is het adres van NNT-theater De Machinefabriek (Foto: NNT)

Als je in de Stad een sleutel vindt, dan kan die zomaar eens op de kluis van het Noord Nederlands Toneel (NNT) passen. Het NNT wil heel graag dat ze gevonden worden. In Groningen liggen er 250 sleutels verborgen.

Het gaat om een publiciteitsstunt van het NNT en Club Guy en Roni. Tussen kranten op de leestafel van een café, of in een keukenkastje van een bedrijf. Overal kunnen de sleutels opduiken.



De eerlijke vinder van een sleutel kan terecht bij het NNT om te kijken of de sleutel past op de kluis. Zo ja dan kan de winnaar vier jaar lang gratis naar alle premières van het NNT en Club Guy en Roni.

