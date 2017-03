Op het sportbeleid van de overheid wordt vaak gemopperd. De dag voor de verkiezingen mogen de Beter Weters hun hart luchten.Kan de politiek er voor zorgen dat Nederlanders in beweging komen? Zouden er meer grote evenementen gehouden moeten worden. En wat te denken van een ministerie van sport?

Zodra de politiek zich met sport gaat bemoeien gaan bij mij de alarmbellen af. Een uitzondering is er voor Paul de Rook. Ik zou hem meteen kiezen als het nieuwe opperhoofd van het Ministerie voor Sport. Buitenlandse spelers verbazen zich erover dat zo’n mooi en rijk land geen sportcultuur heeft.Ze kennen polderen niet, maar dat is wat ze bedoelen. Een departement waar Sport centraal staat zou een eerste grote stap zijn naar een topsportklimaat in Nederland. Daadkracht zou dan het speerpunt moeten zijn en daar zijn goede mensen voor nodig. Die vinden is nog een hele tour. Niet in de politiek zoeken!Dit land is geen écht sportland en zal dat nooit worden ook. Die stelling durf ik inmiddels op basis van jarenlange ervaringen wel te stellen. Kijk ook nu eens naar de verkiezingscampagnes en de daarbij behorende partijprogramma's. In de meeste wordt niet of nauwelijks over sport gerept. Bij D66 schijnt het serieus item te zijn, heb ik mij onze door onze Groninger Tweede Kamerkandidaat Antje Diertens (nummer 18 op de D66-lijst) laten vertellen. Maar lijsttrekker Pechtold heb ik nooit één keer over de waarde van sport kunnen betrappen in de debatten die ik tot dusver heb heb gehoord, gezien en gelezen.En dat terwijl er toch wekelijks miljoenen Nederlanders op de één of andere manier met sport bezig zijn; het zij actief, het zij langs de lijn dan wel als vrijwilliger. Vooral richting topsport mis ik ambitie. Nergens staat een eigentijds sportpaleis en als er iemand begint over het organiseren van Olympische Spelen, raken we al in de stress. Een minister van Sport zie ik derhalve ook nooit komen. Ik zou wel een goede kandidaat hebben: Toon Gerbrands!Minister voor Sport! Dat lijkt mij nu geweldig. Iemand met hart voor de sport en waardoor sport niet altijd het sluitstuk van een begroting is, waar dan ook. Voor mij gaat het dan niet alleen over topsport maar over sport als doel EN sport als middel. Zorg voor boegbeelden. Maak de topsport en breedtesport groot.Organiseer topsportevenementen. Voor jong tot oud. Maak de sport economisch verantwoord. Koppel juist andere ministeries aan sport zoals gezondheid, welzijn, economie etc. Ga voor het vitaalste land van Europa en stem daar alles op af. Zet Nederland letterlijk in beweging.In feite valt het nu onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als ik terug kijk naar de afgelopen 50 jaren dan heeft de sport zich in Nederland enorm ontwikkeld. Op allerlei terreinen. Innovatie is aan de orde van de dag. Dit kleine land laat in de topsport vaak zien bij de Olympische spelen wat een behoorlijke graadmeter is, hoe wij er voor staan. In de professionele sport draait alles om geld. Een minister van Sport voegt met een klein budget hier niets aan toe.In de breedtesport, op scholen en de recreatieve sport is wel wat te behalen. De kwaliteit in Nederland wordt gevormd in de diverse sporten door mensen met kennis en ervaring om deze sporten door te ontwikkelen. Wil je dat nog meer uitbreiden, dan heb je daar geen minister van Sport voor nodig maar een verhoging van een beschikbaar budget vanuit het bestaande ministerie. En zeker niet Michael van Praag die al weer geilt om dit baantje te creëren die niet voor de sport maar voor zijn eigen belang predikt. Daar lopen er al teveel van rond in Nederland.Politiek is een kwestie van keuzes maken. En dat geldt ook voor het sportbeleid van de overheid. Ik vind het rechtvaardig dat er een verdeelsleutel is voor de verschillende sportbonden. Meer kans op medailles bij Olymische Spelen en WK's en EK's, betekent automatisch dat de geldstroom vanuit Den Haag toeneemt. Nadeel is wel dat er in kleine sporten nauwelijks geïnvesteerd wordt. Sporters proberen daardoor met allerlei acties het hoofd boven water te houden. Alleen daarom al hoop ik dathet nieuwe kabinet meer geld reserveert voor sport. Dat komt de breedtesport ook meteen ten goede.Grote sportevenementen moet je blijven organiseren. Het is goed voor de uitstraling van het land en inspireert om zelf te gaan sporten. Maar kijk ook achterom. De drie grote wielerrondes zijn in Nederland van start gegaan. Het EK Atletiek vorig jaar was een groot succes en afgelopen weekend puilde Ahoy in Rotterdam uit tijdens het WK Shorttrack. Nederland staat als sportland uitstekend op de kaart. Laten we dat vooral zo houden. Ik hoop dat mijn stem daar morgen aan bijdraagt!Als er tijdens de komende kabinetsperiode cijfers naar buiten komen over overgewicht bij jongeren dan zijn alle partijen er als de kippen bij om meer bewegingsonderwijs voor te stellen. Sociale problemen in de wijk? Naar de sportclubs. Integratie? Samen sporten op de Cruyff Courts. Aderverkalking bij ouderen? Nederland in beweging. Ja, Nederland moet in beweging. Massaal. En in de eerste plaats omdat het gewoon fantastisch is om te bewegen.Alle bovenstaande aspecten zijn bijvangst. In alle debatten, partijprogramma's, reclamefilmpjes, interviews heb ik echter werkelijk geen één politicus gehoord over sport. Terwijl het niet zo moeilijk is. Alle dagen twee uur bewegingsonderwijs op school. Door een bevoegde docent. Contributieverlaging bij alle sportclubs, Olympische Spelen in 2028 naar Nederland Minister van Sport: Dick Heuvelman, stagiair: Paul de Rook, woordvoerder: Henk de Haan.