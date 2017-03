John Cleese, Dalai Lama, Desmond Tutu, Arjen Robben.. en Ben Feringa!

(Foto: Nobelprize.org (bewerkt))

De Groningse hoogleraar Ben Feringa is dit jaar te gast in het TV-programma College Tour op NPO2. De opnames met de Nobelprijswinnaar zijn op 20 april in Groningen. Het wordt acht dagen later uitgezonden.

Tijdens het programma zullen presentator Twan Huys en de aanwezige studenten Feringa interviewen over zijn werk en zijn leven.



College Tour is lovend over Feringa: 'Zijn onderzoekprestaties zijn zo uitzonderlijk dat hij algemeen gezien wordt als één van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld. Zijn ontdekking in 1999 van de 'moleculaire motor', een door licht voortgedreven roterende molecuul, wordt gezien als een doorbraak van wereldformaat.'



Feringa kreeg, voordat hij vorig jaar de Nobelprijs won, ook onderscheidingen als de Spinozapremie en de Nederlandse Nobelpijs.



Onder andere John Cleese, Dalai Lama, Desmond Tutu, Arjen Robben, Johan Cruijff en Ayaan Hirsi Ali waren eerder te gast in College Tour.

Door: RTV Noord Correctie melden