Stem CDA (Cursistisch Drank Appèl): 'Voor een biertje dat we door willen geven'

Op veel plekken in onze provincie hangen verkiezingsposters, maar wie in de stad Groningen goed oplet ziet dat er op een aantal posters bijzondere verkiezingsthema's staan. Het gaat om een studentengrap van Drs. Vijfje.

De studentenzaalvoetbalvereniging heeft verspreid door de stad persiflages op bestaande posters opgehangen. Zo is de spreuk van het CDA, 'Kiezen voor het Nederland dat we door willen geven', omgebouwd tot 'Voor een biertje dat we door willen geven', van het Cursistisch Drank Appèl.Ook persiflages op de posters van de VVD en PVV zijn al opgedoken. Drs. Vijfje heeft dit gedaan om jongeren naar de stembus te trekken. De zaalvoetbalclub merkt namelijk dat jongeren steeds minder gaan stemmen.