Daarom stem ik: 'Ik zie mijn Hogeland naar de ratsmodee gaan'

Gaat de gaskraan dicht, of niet? En als hij dicht gaat, hoe snel dan? Hoe wordt de versterking van huizen opgepakt? We moeten tot na de verkiezingen wachten voor de antwoorden. En dus moeten we volgens actievoerder Kor Dwarshuis niet alleen stemmen, maar ook onze solidariteit tonen.

'Ik zie mijn Hogeland naar de ratsmodee gaan', vertelt Dwarshuis. Hij woont deels in Sellingen en deels in het westen van het land. Maar hij is geboren in Godlinze en daarom maakt hij zich druk om de gaswinning.'Het is geen aardbeving die in één nacht een dorp wegvaagt, het gaat geleidelijk', aldus Dwarshuis. 'En als je niet alert bent, dan zie je het dus niet. Maar op een gegeven moment schrik je wakker, en dan is het te laat.'Kor Dwarshuis maakt al jaren animaties van de aardbevingen. Op die manier wil hij de gaswinningsproblematiek onder de aandacht brengen. Ook in het Westen. Maar dat wil nog niet echt lukken.'Er is niemand in Amsterdam die een benul heeft van wat er gebeurt', zegt hij. 'Als ik er over begin, dan kijken ze me raar aan. Het is niet eens een discussie, het is er gewoon niet. En dat is super frustrerend.'Dwarshuis wil daarom dat Groningers schouder aan schouder gaan staan. 'Een klein deel van de Groningers heeft bijvoorbeeld maar de petitie van Freek de Jonge getekend', zegt de actievoerder. 'In zo'n geval moet je over je schaduw heenkijken. Ook als je in Westerwolde of in het Westerkwartier woont en ook als je geen schade hebt. Want samen staan we sterk.'Wil Groningen een signaal afgeven, dan kan dat volgens Dwarshuis alleen maar als eenheid. 'De regering gaat het niet doen, en van de rest van de Nederlanders kun je het ook niet van verwachten. Dus stem, maar teken ook de petitie.'