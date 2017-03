Huis voor de Sport wil ook vmbo-scholieren aan het sporten houden

Het Huis voor de Sport Groningen gaat zijn programma Sportieve Gezonde School uitbreiden van het basisonderwijs naar het vmbo. Volgend jaar volgt bovendien het mbo.

Met het programma wil het Huis voor de Sport scholieren meer en beter laten bewegen én wijzen op het belang van gezonde voeding.Op het basisonderwijs gebeurt dat onder meer door leerkrachten te coachen hoe ze hun gymlessen kunnen verbeteren en aantrekkelijker kunnen maken voor de kinderen. 'Dat is nodig omdat de gymlessen vaak niet worden gegeven door een vakleerkracht, zoals in het middelbaar onderwijs, maar door de groepsleerkracht', zegt Karin Zwart van het Huis voor de Sport.Daarnaast wordt in de klas aandacht besteed aan gezonde voeding. 'Een student voeding en diëtetiek komt langs in de groep en legt uit wat dat is, en wat je moet doen om calorieën te verbranden.'Sinds 2014 hebben 35 basisscholen het zestien weken durende lesprogramma gevolgd. Komend voor- en najaar volgen nog eens zestien scholen.De afgelopen tijd heeft het Huis voor de Sport het programma Sportieve Gezonde Scholen ook geschikt gemaakt voor vmbo-scholen. 'Uit onderzoek blijkt namelijk dat vmbo'ers vaker stoppen met sporten. Bijvoorbeeld omdat ze een bijbaantje krijgen, uitgaan belangrijker wordt of het sportaanbod niet meer voldoet aan hun wensen. Het is een leeftijdsfase waarin jongeren gestimuleerd moeten worden om te blijven bewegen', verklaart Zwart de uitbreiding.Op het vmbo wordt nog meer gekeken naar waar de scholieren zélf behoefte aan hebben. Ook worden de leerlingen gestimuleerd om mee te helpen bij het organiseren van sportactiviteiten. 'Ze hebben verder een stappenteller gekregen om te kijken hoeveel ze dagelijks bewegen, en we maken daar een wedstrijdje van.'Het Ubbo Emmius College in Stadskanaal en het Werkman College in Groningen zijn er als eerste vmbo-scholen mee aan de slag gegaan.'Dit jaar zien we als een proefjaar. Aan de hand van de ervaringen gaan we het programma bijstellen en dan volgend jaar ook introduceren binnen het mbo', aldus Zwart.