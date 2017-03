Groningse huurderorganisaties tegen nieuwe kabinet: schaf verhuurdersheffing af

De huurdersorganisaties in Groningen doen een dringende oproep aan het nieuwe kabinet: de verhuurdersheffing die de verhuurders moeten betalen moet worden afgeschaft. Ook Woongroep Marenland deed die oproep maandag al.

Verhuurders met meer dan tien huurwoningen moeten jaarlijks de verhuurdersheffing afdragen aan het Rijk om zo de staatsschuld te verminderen. Dat is in 2013 vastgelegd in het woonakkoord. Hoeveel ze moeten betalen, hangt af van de woz-waarde per woning.Omdat de huurdersorganisaties de huren willen verlagen, vragen ze het nieuw te vormen kabinet om de heffing af te schaffen, zodat de heffing niet wordt doorberekend naar de huurders.'De politiek heeft de afgelopen vier jaar problemen opgestapeld voor de huursector. Nu is het tijd om eens wat positiefs te doen voor de honderduizenden huurders in Groningen', schrijven de organisaties.Het gaat om de volgende huurdersorganisaties, met honderdduizenden huurders:-HOW (Winschoten)-Huismeesters(Groningen)-KAR(Groningen)-Huurdersplatform Bedum ten Boer-HV de Huurder (Loppersum)-De Maren (Appingedam)-Grobos (Groningen)-HV Hoogkerk-GWHP (Groningen)-De Koepel (Stadskanaal)-Cie. Huurzaken (Veendam).Of de verhuurdersheffing wordt geschrapt is nog maar de vraag. De enige partijen die dat in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen zijn de SP, de ChristenUnie en Denk. De overige partijen zijn voor het verlagen van de heffing. Behalve de VVD. Die partij wil de belasting juist verhogen.