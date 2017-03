Verknocht aan Woudbloem: 'Er moet iets heel moois komen, willen we weggaan'

Wel of niet verhuizen? Geja en Hilbrand Abbring zijn er nog niet over uit. Ze wonen aan de Scharmer Ae in Woudbloem. De tien karakteristieke witte huizen worden gerenoveerd, vanwege bevingsschade.

'We zijn er haast alle dagen mee bezig', zegt Hilbrand. De bewoners krijgen tijdens de werkzaamheden andere woonruimte aangeboden van verhuurder Lefier, maar het echtpaar Abbring overweegt om helemaal te verhuizen. Al overheerst de twijfel.'We wonen hier harstikke graag', vertelt Geja. 'Er moet iets heel moois komen, willen we weggaan.'Hilbrand zou het liefst gewoon blijven waar ze nu zitten. Hij is geboren in het rijtje en woont er bijna zijn hele leven. Op een periode in Gasselternijveen na. 'Daar heb ik zoveel last en heimwee van gehad. Dat was niet mooi.' Hij ging als het maar even kon op de fiets terug naar zijn geliefde Woudbloem.Lefier maakte maandag bekend de woningen aan te pakken. Daarmee is er nu duidelijkheid voor de bewoners. 'Maar we hebben er een hoop stress van gehad', bekent Hilbrand. 'Dit speelt al langer. Ik ben er moe van.''Dit krijgen we nooit meer, met het uitzicht dat we hier hebben', zegt Geja. 'Maar een slaapkamertje beneden, dat zou wel mooi zijn. We twijfelen heel erg. We hebben drie poezen, die moeten ook land of bos hebben. Ze hebben het hier goed naar de zin.'