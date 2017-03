Twijfel je nog? RTV Noord helpt je kiezen!

We gaan je niet vertellen wat je moet stemmen. Maar we hebben wel heel veel informatie voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart op een rij gezet. Tot en met het sluiten van de stembus lees je hier alles wat je moet weten.

Zo hebben we bijvoorbeeld op rij gezet wat de politieke partijen zeggen over de gaswinning en de krimp in Groningen, maar lees je ook de standpunten van de partijen over landelijke thema's. Zoals het onderwijs, de zorg en landbouw en natuur.Heb je je stem al grotendeels bepaald? Weet je al welke partij het wordt? Dan kan je nog kijken naar de kandidatenlijst. Verschillende partijen hebben Groningse politici op verkiesbare plekken staan. We stellen ze aan je voor in De Kanshebbers, maar bieden ook een snel overzicht.