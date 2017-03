Lopend Vuur: Ik weet op wie ik ga stemmen

Na wekenlang campagne voeren mogen we morgen eindelijk naar de stembus. In totaal doen 28 partijen mee aan de verkiezingen.

Dagelijks zagen we de afgelopen weken de resultaten van peilingen voorbij komen. Daaruit bleek onder andere dat veel mensen er nog niet uit waren.Weet jij op wie je gaat stemmen?Als je twijfelt of wilt bijlezen: in ons verkiezingsdossier lees je de standpunten van partijen over Groningen en Nederland, en zie je wie de Groningse kandidaten op de kieslijsten zijn.We waarderen het enorm dat je meepraat! Ben jij er al wel uit? Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Maandag was onze stelling: ' De Nederlandse regering heeft goed gehandeld in de Turkije-rel .' Van de 4.317 stemmen was 95.37% het hier mee eens.