Column: Politieke dieren

Geert Wilders riep bij WNL kijkers op om namen te verzinnen voor zijn nieuwe poezen. Uit het asiel.

En in het Jeugdjournaaldebat ging het over het konijn van Sybrand Buma, waar hij vaak over twitterde. Verleden tijd helaas, want Snuffie is niet meer. 'Maar van boven kijkt hij mee', grapte Buma.



Politici en hun huisdieren, dat doet het altijd goed. Vooral in verkiezingstijd.



Kees van der Staaij heeft ook een huisdier. Dat weet ik omdat Inki de Jonge in het Dagblad van het Noorden een mooi stuk schreef over het bezoek van de SGP-leider aan een dierenwinkel in Groningen. De eigenaar vraagt Van der Staaij of hij wel vaker in een dierenwinkel komt. Antwoord: 'Alleen voor diepvriesmuizen', waarop een plaatselijk SGP-lid de verslaggeefster toefluistert: 'Zijn kinderen hebben een slang'.



Een slang. Symbool voor alle kwaad in het scheppingsverhaal. Op z'n minst een opvallende combinatie met de lijsttrekker van de meest bijbelvaste partij in de kamer.



Ik google Van der Staaij en slang en ontdek dat hij er zelfs twee heeft. Rattenslangen. Er staat een foto online van Kees met de slangen om z'n nek en om z'n arm. Hij kijkt wat angstig. Sperry en Slangie heten ze. Kees benadrukt dat hij geen band heeft met de reptielen, en spreekt van een 'gedoog-relatie'.



Nee dan Jacques Wallage en zijn huisdier, een Duitse Staander genaamd Ollie. Of Olliemans, zoals Jacques hem liefkozend noemt. Ollie eist een hoofdrol op als we zijn baasje filmen voor het programma 'Boven het Maaiveld'. Hij kaapt een papier van z'n bureau en gaat er in de tuin op zitten kauwen. Als Ollie na veel soebatten z'n buit inlevert wordt hij beloond met een hondenkoekje. Het papier blijkt een brief van partijvoorzitter Spekman.



Ollie is trouwens bevriend met Wilson, de hond van Hans Alders. Ze ontmoeten elkaar als ze uitgelaten worden langs de Hoornse Dijk in Stad. Alders vertelde me dat de naam Wilson afkomstig is uit de film Cast Away met Tom Hanks.



Een naam uit de film, misschien is dat ook wel iets voor de poezen van Wilders.

Op de site Film1.nl vertelt Geert over z'n voorkeuren. Grappigste film: Borat. Beste film: Stop moeder Theresa, een Hongaarse film die niemand hier kent. Beste Nederlandse film: Fitna.



Ergens anders staat dat hij graag naar oude afleveringen van Swiebertje kijkt. Swiebertje en Saartje dan maar?

