Groningse kustlijn is onbewaakt door staking waterpolitie

De Groningse waterpolitie houdt vanaf dinsdag de boten aan de kant vanwege onvrede over financiële keuzes van de leiding. Het is onderdeel van een landelijke staking van de landelijke eenheid. Alleen bij noodmeldingen wordt nog uitgevaren.

Dat meldt de politievakbond ACP. Volgens de ACP is er al zes jaar onvrede. 'Spanningen tussen de Eenheidsleiding en de collega's liepen hoog op', schrijft de ACP in een brief aan het personeel, die in handen is van RTV Noord.



'Vak wordt kapot bezuinigd'

'Er wordt door de leidinggevenden niet vanuit de professie gekeken', zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in de brief.



'Keer op keer wordt gefocust op de financiële cijfers. Wat collega's nodig hebben om hun werk te doen, speelt simpelweg geen rol. Zij leggen nu de boten aan de ketting omdat ze niet langer willen toekijken hoe hun vak kapot wordt bezuinigd.'



Mensensmokkel

Er zijn ongeveer 150 waterpolitieagenten, die samen met de Zeehavenpolitie Rotterdam de veiligheid in de Nederlandse kuststrook bewaakt. Daarbij wordt gelet op onder andere mensensmokkel, gestolen goederen en vuilnisdump.



Delfzijl

In Delfzijl ligt de boot die verantwoordelijk is voor het gebied Noord-Oost Nederland (Noordzee, Waddenzee, Eems-Dollard en de binnenwateren). In Sneek en Harlingen liggen andere boten die bij het dekkingsgebied Noord-Nederland ligt.

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden