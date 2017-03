Studenten Geneeskunde gaan zwangere vluchtelingen helpen

Drie studenten Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan een maand onderzoek doen naar zorg voor zwangere vrouwen en nieuwe moeders. Ze doen dat in een vluchtelingenkamp in het Griekse Thessaloniki.

'Er is slechte toegang tot medicijnen en er zijn niet genoeg artsen', zegt Frank Hullekes over de situatie in het vluchtelingenkamp.



Babyspullen verzamelen

Hullekes (21) zamelt samen met de Italiaanse Elena Soldati (21) en de Britse Leah Jervis (26) gebruikte kinderkleding en babyspullen in, bij het UMCG in de stad Groningen. Mensen die wat willen geven, kunnen dat dinsdag langsbrengen bij het ziekenhuis.



Van de ingeleverde spullen willen de drie babyboxen maken, die ze in het kamp aan zwangere vrouwen kunnen geven. 'Mensensmokkelaars zijn er op gebrand zo veel mogelijk vluchtelingen in een bootje te krijgen. Tassen moeten ze laten staan', aldus Hullekes over de noodzaak daarvan.



Tien procent zwangeren in het kamp

Zo'n tien procent van de vrouwen in het vluchtelingenkamp is zwanger. 'Misschien is het feit dat ze zwanger zijn juist een motivatie om naar Europa te reizen', denkt Hullekes. 'Als je een gezin hebt, wil je ze ook alle kansen bieden.'



Zwangere vrouwen die op de vlucht zijn, krijgen vaak niet de juiste medische hulp. 'En vanuit hun achtergrond of religie hebben sommige vrouwen moeite om over complicaties te praten', weet Soldati.



Brochure in meerdere talen

Om de gesprekken met een arts vlotter te laten verlopen, hebben de drie een brochure ontwikkeld. Die wordt onder meer in het Arabisch en Farsi gedrukt. Soldati: 'We hopen dat dit de drempel voor de vrouwen verlaagt om de informatie toch tot zich te nemen.'



De drie studenten vertrekken op 21 maart richting Griekenland.

