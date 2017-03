'Wagif moet blijven en daarom staan we hier'

Elke dinsdag vergezellen tientallen Eeldenaren Wagif Faradzjulaev naar het politiebureau in Assen om zijn verplichte stempel te halen. Om hem een hart onder de riem te steken, maar ook om de druk op het Rijk op te voeren, zodat hij bij zijn kinderen mag blijven.

Deze morgen stonden er ruim vijftig mensen voor het bureau in Assen met een groot spandoek 'Wagif hoort bij zijn kinderen'.Als Wagif aankomt schudt hij iedereeen de hand. Hij is geëemotioneerd. 'Het is hartverwarmend, ik krijg ontzettend veel steun uit het dorp. Het is elke week een verrassing, maar er staan steeds meer mensen. En dat op dit tijdstip.'Wagif moet zich namelijk om acht uur melden in Assen.'Ik maak me ernstig zorgen over het welzijn van zijn kinderen Farhad en Leyla, daarom sta ik hier ook', zegt Saskia Kamphuis uit Eelde. Farhad is zes jaar, Leyla vier. 'Zij kunnen nog niet overzien wat er precies aan de hand is, maar ze ervaren wel dat er iets heel zwaars boven hun hoofd hangt. Vanuit verschillende richtingen hoor ik dat ze echt beschadigd zijn.'Wagif en Gunel zijn een jaar of vijftien geleden onafhankelijk van elkaar vanuit Azerbeidzjan naar Nederland gevlucht. Ze hebben elkaar hier leren kennen. Gunel is genaturaliseerd tot Nederlandse, maar de IND twijfelt aan Wagifs verhaal.Hij heeft in Azerbeidzjan de dienstplicht ontdoken omdat zijn moeder Armeense is. Met Armenië was Azerbeidzjan destijds in oorlog. Vanwege Wagifs status mag het paar niet trouwen. Wagif dreigt daarom te worden uitgezet naar Azerbeidzjan, terwijl zijn vrouw en kinderen hier wel mogen blijven.Eelde voert al weken actie om te voorkomen dat Wagif wordt uitgezet. Het filmpje met daarin ook Nobelprijswinnaar Ben Feringa is al ruim 300.000 keer bekeken.Op Valentijnsdag reisde een grote delegatie dorpsgenoten naar Den Haag om daar te spreken met kamerleden en met de hoofddirecteur van de Immigratie-en Naturalisatiedienst IND.Staatssecretaris Klaas Dijkhoff kan de uitzetting van Wagif voorkomen met zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid, maar heeft al besloten dit over de verkiezingen heen te tillen.