FC compenseert meegereisde supporters na blamage in Kerkrade

Supporters die afgelopen weekend zijn meegereisd naar Roda JC krijgen ter compensatie twee kaarten voor de aanstaande thuiswedstrijd tegen Willem II. Het gaat om zo'n 150 supporters.

De supporters die zijn meegegaan naar Kerkrade zagen de FC met 3-1 verliezen van degradatiekandidaat Roda JC. Het vertoonde spel van die wedstrijd en de lange afstand die supporters hebben moeten afleggen, was voor de spelers en staf reden om de supporters te compenseren.'Afgelopen zondag ben je met de ploeg meegereisd naar Kerkrade. Een enorme afstand. Weet dat wij als spelersgroep en staf dit enorm waarderen. We realiseren ons ook donders goed dat we het afgelopen zondag niet goed hebben gedaan, maar we hopen dat jullie begrijpen dat dit geen onwil is. Natuurlijk willen wij ook maar één ding en dat is presteren', zo valt te lezen in de brief die meegereisde supporters hebben ontvangen.De club heeft een dergelijk goedmakertje dit seizoen nog niet eerder uitgedeeld.