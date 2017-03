Zieke essen bij kerk Tjamsweerd worden gekapt

(Foto: Sven Jach/RTV Noord)

De bomen rondom de kerk van Tjamsweer hebben essentaksterfte, een schimmelziekte. De gemeente Appingedam heeft de Hervormde gemeente Tjamsweer daarom toestemming gegeven voor het kappen van de vier bomen die het ziekst zijn.

In totaal wordt de kerk omringd door 24 essen. 'We doen ons best om de rest van de bomen zo lang mogelijk te behouden', zegt wethouder Martien van Bostelen. Hij verwacht dat ze nog tien jaar mee gaan. 'Mochten ze toch zieker worden, dan gaan ze er eerder af', zegt Van Bostelen.



De Hervormde gemeente Tjamsweer diende eerder al een kapverzoek in voor de knotlindes op het kerkhof van Jukwerd. Daar gaf de gemeente geen vergunning voor.

Door: RTV Noord Correctie melden