De Kanshebbers: Henk Nijboer en William Moorlag (PvdA)

In de aanloop naar de verkiezingen geeft RTV Noord ruimte aan De Kanshebbers: de Groningse politici die op een verkiesbare plek staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat willen ze doen in Den Haag?

Vandaag: Henk Nijboer en William Moorlag, de nummer 7 en 9 op de lijst van de Partij van de Arbeid.Ze staan in de top 10 van het traditioneel grote Partij van de Arbeid, maar dit jaar wordt het toch spannend voor ze: Henk Nijboer en William Moorlag, nummer 7 en 9 op de lijst. Waar gaat de PvdA eindigen?Moorlag twijfelt er niet aan. Hij noemt de negende plek een zekerheidje voor zijn binnenkomst in de Tweede Kamer. 'De PvdA gaat gewoon een goed resultaat halen. Ik ben een pure optimist.'Hij wrijft in zijn handen over het vooruitzicht: 'Op welk niveau je ook volksvertegenwoordiger bent, het is een eer en een voorrrecht. Je kan echt het verschil maken voor mensen. Binnen een democratie is het het hoogste orgaan. Als ik in de kamer kom, ben ik een trotse vertegenwoordiger voor Nederlanders en voor Groningers.'Nijboer is blij met zijn zevende plek. 'Ik stond zelf de vorige keer op de 13de plek, en nu heb ik een kleine promotie gemaakt naar de 7de plek. Mijn werk is nog niet af. Ik wil tekeer blijven gaan tegen de springplankkapitalisten. Een Unilever dreigt overgenomen te worden bijvoorbeeld. Daar kunnen banen bij verloren gaan. Daar treed ik nog steeds graag tegen op.'De twee zaten samen in de Provinciale Staten van Groningen tussen 2003 en 2007. 'Ik ben nog zo jong, maar als ik daar bij stilsta, lijk ik alweer zo oud', zegt Nijboer. 'Ik kwam op mijn negentiende in de Staten, samen met ook Wilma Mansveld en William. En nu staan er twee van die groep in de landelijke top 10, dat is geweldig. Er komt hier toch talent vandaan, dat kun je denk ik wel vaststellen. Ik ben er trots op. Dat mogen Groningers wel eens wat meer hebben, trots. Dat leer je wel in Den Haag. Daar moet je het wel zijn.'Nu heeft Nijboer vier jaar ervaring in de Tweede Kamer en kan Moorlag zijn debuut maken. Wat leert de debutant van Nijboer? Moorlag: 'In Den Haag gaat alles wat ruwer en harder. Ik hoop wat nuchterheid in de Kamer te kunnen brengen. Het debat moet scherp worden gevoerd, maar een land waarin groepen tegenover elkaar worden opgezet, wordt geen beter land. We moeten het met elkaar doen'Misschien is het door zijn leeftijd dat Nijboer niet heel moe is van de campagne. 'Het valt eigenlijk wel mee. Ik heb geen nachtelijke vergaderingen deze periode. Maar ik ben wel blij dat morgen de verkiezingen zijn hoor. We zijn direct na de kerstvakantie begonnen. Twee maanden campagne, reclame maken voor jezelf. Dat is niet echt Gronings, hè?'Moorlag flyert in de laatste twee dagen weinig. Hij heeft de dinsdag voor de verkiezingen een debat in Amsterdam, waarin hij tegenover 50PLUS staat over de oudedagvoorziening. Dinsdagavond volgt een bijeenkomst met FNV. Nijboer flyert in de regio. 'Dinsdagmiddag naar Winschoten, en woensdagochtend nog op het hoofdstation.' En woensdag overdag, tijdens de stembusgang? 'Ik ga nog even hardlopen denk ik.'Blijft Moorlag in Winsum wonen? 'Ja. Het zal wel nodig zijn om een aantal nachten in Den Haag te verblijven, maar ik wil hier blijven. Ik word een Noordelijk kamerlid.'Stemt hij ook op zichzelf? 'Nee, ik ga niet op mezelf stemmen. Man-vrouw verhoudingen vinden we bij de PvdA heel belangrijk. Ik stem op de lijsttrekker of op de eerste vrouw. Ik krijg er niet een beter gevoel van door op mezelf te stemmen.'Nijboer is er helder in: 'Ik loop steeds te flyeren en zeg iedereen: 'stem op nummer 7!' Dan ga ik zelf niet op mezelf stemmen? Natuurlijk wel hoor!'Hij heeft een ander stemadvies: 'Het is belangrijk dat Groningen goed vertegenwoordigd is in de kamer. Er kunnen acht personen in komen, het waren er volgens mij maar twee. Zelfs als je niet op de PvdA stemt, wat ik me natuurlijk bijna niet kan voorstellen; stem dan in ieder geval op een Groninger.'Moorlag: 'Henk, misschien kunnen we een deal maken. Dan stem ik op jou en jij op mij.'