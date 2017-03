Kijkcijferexpert René van Dammen (63) overleden

(Foto: Anko Stoffels/NPO)

De Groningse kijkcijferexpert René van Dammen is maandagavond onverwacht in zijn woning overleden. Dat meldt de NPO. Van Dammen heeft meer dan 40 jaar gewerkt voor de publieke omroep.

Als hij op tv kwam, had hij altijd een FC Groningen-sjaal om zijn nek.



Reactie NPO

'We kennen René als een vakman die leefde voor de publieke omroep', aldus NPO-voorzitter Shula Rijxman. Van Dammen analyseerde televisieprogramma's en verscheen ook regelmatig in De Wereld Draait Door.



'Met zijn FC Groningen-sjaal en zijn eeuwige petje wist hij collega's en programmamakers op zijn eigen authentieke en charmante manier te inspireren om het beste uit programma's te halen.'



'Met zijn directe, kritische en tegelijkertijd humoristische stijl wist hij altijd te prikkelen. De publieke omroep gaat een markante persoonlijkheid missen', aldus de NPO-voorzitter.



Van Dammen is 63 jaar oud geworden.

Door: RTV Noord Correctie melden