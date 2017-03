'Dr Phil' probeerde ex te wurgen: celstraf geëist

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Op 22 oktober kneep een 32-jarige man uit Annerveenschekanaal thuis de keel van zijn ex-vriendin dicht. Poging tot doodslag, vindt het Openbaar Ministerie. Die wil daarom dat de man vier jaar de cel in gaat.

Toen de vrouw 112 had gebeld en de politie kwam, belandde de man in een worsteling met een paar agenten en spuugde hij er één in het gezicht.



Proeftijd

Omdat de man nog in een proeftijd zat van een eerdere veroordeling voor een poging tot doodslag, wil de aanklager dat de verdachte een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van een half jaar nu ook gaat uitzitten.



Ook eiste hij een contactverbod met zijn ex voor vijf jaar.



Meer onderzoek

Maar het liefst wil de officier dat de rechtbank de man uit Annerveenschekanaal eerst naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht stuurt voor uitgebreid psychiatrisch onderzoek. Hij is eerder veroordeeld voor een poging tot moord en een poging tot doodslag op twee andere ex-vriendinnen.



Vanwege zijn agressie en mogelijke psychiatrische problemen, maakt het OM zich ernstige zorgen over de man. 'We moeten voorkomen dat er een vierde slachtoffer valt, dat hij weer in herhaling valt', aldus de officier. 'Deze man moet niet onbehandeld op straat komen.'



Dr. Phil

De verdachte ontkent zelf dat hij problemen heeft. Volgens hem had zijn ex een drankprobleem en een psychische stoornis. 'Ik was de Dr. Phil in onze relatie', zei hij tegen de rechtbank. De wurgsporen in haar nek en hals heeft de vrouw volgens de verdachte zelf veroorzaakt. 'Ze is een actrice.'



Hij zei zijn ex nooit met een vinger te hebben aangeraakt. Toch verklaarden buren bij de politie dat er veel vaker sprake was geweest van huiselijk geweld en dat ze de vrouw meerdere keren hadden horen gillen.



Uitspraak

Het OM stuurt dus aan op extra psychiatrisch onderzoek. Als de rechtbank hier niet in toestemt, doet de rechter op 28 maart uitspraak.

Door: RTV Noord