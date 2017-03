Hulpverlenende instanties De Marne beloven beterschap

De hulpverlenende instanties die er fors van langs krijgen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zeggen maatregelen te hebben getroffen. Ze waren betrokkken bij de hulpverlening aan de twee verdachten van de moord op Jesse van Wieren uit Leens.

Volgens de inspectie hebben vier zorgverleners langs elkaar heen gewerkt. Ook is sprake van gebrekkige communicatie. De instanties zeggen inmiddels zaken verbeterd te hebben.Begin vorig jaar werd het lichaam van Jesse van Wieren uit Leens in een tuin van een woning in Kloosterburen gevonden. De twee verdachten hadden veel problemen en werden begeleid door de betrokken instanties.Jesse werd gevonden in een proefwoning van zorgverlener Keroazie. Die organisatie kreeg veel kritiek te verduren. Ook werd personeel bedreigd.Volgens bestuurder Annick Braspenning is Keroazie in de media onterecht als enige er uit gelicht. 'Via dit rapport van de inspectie wordt nu pas voor buitenwereld duidelijk dat Keroazie niet alleen was betrokken bij deze cliënten. En dat wij zelfs niet de hoofdzorgverlener waren', reageert Braspenning.Volgens haar zijn er kort na de dood van Jesse maatregelen getroffen. 'Naast de shock heeft het ons in elk geval gebracht dat we heel kritisch naar onszelf zijn gaan kijken. Van hoe doen we dingen? Doen we het goed? Moet het anders en kan het anders en hoe doen we dat dan?'La Hacienda is een van de andere betrokkene instanties. Die organisatie richt zich op hulp aan jongeren die in de knel zitten.Ook deze zorgverlener zegt de aanbevelingen van de inspectie op te volgen. 'Die zijn deels al in het verleden uitgevoerd, omdat La Hacienda continu blijft streven naar de verbetering van de kwaliteit van zorg,' reageert de instantie op het inspectierapport.La Hacienda heeft wel kritiek op het rapport van de inspectie. Zo wordt er op gewezen dat er wel degelijk overleg is geweest met Verslavingszorg Noord-Nederland, terwijl de inspectie anders concludeert. 'Wij betreuren hiervoor berispt te worden en in één adem genoemd te worden met Keroazie,' schrijft deze organisatie in een reactie.Verder wordt benadrukt dat de betrokken cliënt tevreden was over de begeleider van La Hacienda. Volgens de inspectie zou de betrokkene dat juist niet zijn geweest. 'Wij betreuren het dat deze suggestie is gewekt.'