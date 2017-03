Technologische groeibriljant komt naar Groningen

Het Enschedese tech-bedrijf Demcon opent een vestiging op Zernike Campus in Groningen. Demcon gaat in Groningen in opdracht van bedrijven uit onder meer de industrie en de gezondheidszorg nieuwe producten en technieken ontwikkelen en testen.

Demcon is een van de snelst groeiende Nederlandse tech-bedrijven.Het technologieconcern ontwerpt en maakt apparaten en industriële systemen voor de machinebouw. Dat gaat van kleine precisiemachines tot volledige productielijnen.Het bedrijf begint er met vijf medewerkers en vestigt zich in een bedrijfsverzamelgebouw. Directeur Dennis Schipper van Demcon verwacht in een jaar of vijf door te groeien naar circa vijftig man personeel, veelal hoogopgeleide technici.Het bedrijf zoekt de nabijheid van de universiteit vanwege de beschikbaarheid van hoogopgeleid personeel. Tot nog toe zocht Demcon daarvoor vooral de omgeving van de technische universiteiten, zoals in Delft en Eindhoven. Nu de Rijksuniversiteit Groningen zich steeds nadrukkelijker als een technische universiteit ontwikkelt, is ook de RUG aantrekkelijk gezelschap voor Demcon.Het bedrijf had overigens in Roden een bescheiden filiaal waar onderzoek werd gedaan voor de productie van beademingsapparatuur. Die activiteiten worden ook in de nieuwe Groninger vestiging ondergebracht.Naast de hoofdvestiging in Enschede heeft Demcon bedrijven in Delft, Oldenzaal, het Duitse Münster en Eindhoven. Die laatste werd een jaar of vijf geleden gestart en telt nu zo'n zestig medewerkers.Directeur Dennis Schipper voorziet eenzelfde groei voor Groningen. 'In Eindhoven zijn we dicht bij grote opdrachtgevers en de TU gaan zitten. We hebben er nu rond de zestig medewerkers en doen grote projecten voor klanten. Zo gaan we vanuit Groningen samenwerken met de RUG, het UMCG en industriële bedrijven en netwerken in Noord-Nederland.'