Alasam S. krijgt half jaar strafvermindering in Baflo-zaak

Alasam S., die in 2011 zijn vriendin Renske Hekman en motoragent Dick Haveman in Baflo om het leven bracht, krijgt een halfjaar strafvermindering. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

Reden is dat tijdens de cassatiefase van het proces 'de redelijke termijn' van behandeling is overschreden, doordat de stukken te laat door het Gerechtshof zijn ingezonden. Volgens de advocaat van S., Mathieu van Linde, zijn meer dan zestien maanden verstreken na het instellen van het cassatieberoep.Het Hof veroordeelde S. eerder tot zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die straf wordt nu verkort tot vijf jaar en zes maanden. Het arrest betekent dat S. nu ook eerder met zijn tbs-behandeling kan starten.Van Linde: 'De beslissing is nu onherroepelijk, alleen de straf is aangepast. We kunnen alleen nog naar het Europees Hof, maar dat ligt niet erg voor de hand.'