DAL-gemeenten sluiten zich aan bij ADHD-project

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum doen mee met het ADHD-project 'Druk en Dwars'.

Het doel van het project is om ouders met kinderen tussen 4 en 12 jaar die vermoedelijk ADHD hebben, te begeleiden. Door de ouders handvatten te geven hoe ze met hun 'drukke' kind om moeten gaan, willen ze voorkomen dat kinderen met een lichte vorm van ADHD medicatie moeten gebruiken.De DAL-gemeenten krijgen vier trainers die de ouders gaan begeleiden. 'We gaan over anderhalve maand van start', zegt projectleider Henriëtte Pauwels. Vanaf september kunnen ook leerkrachten in de drie Noord-Groningse gemeenten terecht bij Druk en Dwars voor een zelfhulpmethode.Het project is een gezamenlijk initiatief van de Hanzehogeschool, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. De gemeenten Groningen, Haren en Stadskanaal zijn al aangesloten.De DAL-gemeenten investeren tot 2019 gezamenlijk tienduizend euro per jaar in het project.