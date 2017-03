Verdachte RUG-fraude: 'Ik deed gewoon boodschappen bij de Lidl om de hoek'

De zoon (32) van de hoofdverdachte in het corruptieschandaal rond de Rijksuniversiteit Groningen stond jarenlang op de loonlijst van twee installatiebedrijven, zonder noemenswaardige werkzaamheden te verrichten.

Via allerlei schimmige constructies werd het salaris uiteindelijk betaald door de Universiteit. In totaal gaat het om een netto bedrag van 227.000 euro. Dat bleek dinsdag op dag twee van de rechtszaak in Almelo, tegen de verdachten van de omvangrijke fraude.Hoofdverdachte Hans G. (65) is het voormalig hoofd Technisch Beheer van de RUG. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich jarenlang schuldig gemaakt aan ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Op deze manier zou hij zijn werkgever voor tenminste 1,1 miljoen euro hebben opgelicht.Hans G. bezorgde zijn zoon in 2008 een vaste baan bij het inmiddels failliete installatiebedrijf Mennes en Jager in Groningen. Op die manier kon zijn zoon een hypotheek afsluiten. Om het salaris buiten de boeken te houden werd er een constructie van fake-opdrachten en spookfacturen bedacht. De Rijksuniversiteit kreeg uiteindelijk de rekening gepresenteerd.De zoon wordt verdacht van heling en witwassen. 'Ik was niet op de hoogte van deze constructie', zo verklaarde hij dinsdag tijdens de zitting. 'Ik was echt van plan om te werken voor m'n geld, dat wil iedereen die jong en ambitieus is. Het is niet in me opgekomen om m'n vader te vragen hoe het precies zat.'In 2012 trad Michiel G. op papier in dienst bij een andere zakenrelatie van zijn vader, Postma Air Filters in Peizermade. 'Mijn vader is met de eigenaar opgegroeid, dus ik kende hem uit familiaire kring.' Volgens het Openbaar Ministerie is bij dit bedrijf dezelfde constructie gehanteerd. De Rijksuniversiteit heeft via een omweg uiteindelijk de salariskosten betaald.Volgens de rechters had Michiel G. moeten weten dat zijn loon afkomstig was van criminele activiteiten. '2100 euro netto per maand voor een man die nog niet was afgestudeerd en nauwelijks werkte. U heeft daar helemaal niets uitgevreten' zo beet een van de rechters de verdachte toe.Van het geld dat de verdachte heeft verdiend is uiteindelijk 23.000 euro door de FIOD in beslag genomen. 'Mijn loon ging op aan levensonderhoud en de hypotheek. Ik heb absoluut niet boven m'n stand geleefd. Ik deed m'n boodschappen gewoon bij de Lidl om de hoek', aldus de zoon van de hoofdverdachte.Vader en zoon staan sinds de fraudezaak aan het licht kwam op gespannen voet met elkaar. 'Ik vind het moeilijk dat hij hier vandaag aanwezig is. We zijn samen naar Almelo gereden, maar gevoelsmatig zit ik in een spagaat. Het is mijn familie, maar aan de andere kant zit ik hier door zijn toedoen.'Het Openbaar Ministerie heeft in totaal elf dagen voor de zaak uitgetrokken. Naast Hans G. en zijn zoon staan onder anderen ook zijn vrouw, zijn voormalige secretaresse en een aantal zakenrelaties terecht. De hoofdverdachte zelf staat volgende week maandag terecht.