Woensdag verkiezingsdag! Hier kun je vandaag stemmen

Vanaf vanochtend 7.30 uur tot vanavond 21.00 uur kunnen alle Groningers van 18 jaar en ouder hun stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Op 460 locaties in onze provincie kan worden gestemd. Bovendien zijn sommige stembureaus, zoals die op het hoofdstation in Groningen, al eerder geopend zodat ook de vroege vogels hun stem kunnen uitbrengen.Klik hier om te kijken welk stembureau het dichtst bij jou in de buurt is.Ben je er nog niet helemaal over uit op welke partij je wilt stemmen? Lees alle relevante informatie nog even terug in ons verkiezingsdossier