Verkeersregelaars voelen zich weer gewaardeerd bij Klap tot Klaploop

Het bestuur van de Klap tot Klaploop heeft een aantal veranderingen in het parcours doorgevoerd. Doordat er vorig jaar verschillende confrontaties waren tussen automobilisten en verkeersregelaars, voelden enkele regelaars zich in het nauw gedreven.

Daarop kwam het Klap tot Klapbestuur direct in actie. 'Men heeft kunnen waarderen dat wij naar aanleiding van de brief van een van de verkeersregelaars, het direct voor hen hebben opgenomen', zegt voorzitter Jaap Duit.Het bestuur staat dus pal voor haar vrijwilligers, maar daarnaast is er ook een aantal maatregelen genomen om ophef als deze te voorkomen. 'Vorig jaar hebben we het parcours op het laatste moment omgeleid via het Spoordok. Dat is zo goed bevallen, dat we dat dit jaar weer doen. Daarnaast zijn zowel de startplaats als de finishplaats verlegd.'Die maatregelen moeten er dus voor zorgen dat de verkeersregelaars het eenvoudiger hebben dan vorig jaar. 'We zullen vooraf duidelijk communiceren welke wegen er tijdens de loop zijn afgesloten. Daarnaast zijn er een paar doorgaande routes. Daar zetten we extra vrijwilligers op in.'Er zijn ondanks de ophef geen vrijwilligers afgehaakt, maar door de parcourswijziging moest de organisatie wel op zoek naar extra vrijwilligers. Die zijn nu gevonden.'We kunnen van buiten de gemeente beroep doen op extra verkeersregelaars', zegt Duit. 'Want veiligheid gaat boven alles.'De 27ste Klap tot Klaploop staat op 17 april op het programma, Tweede Paasdag.