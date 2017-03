Martini Ziekenhuis kan tijdens spoedrit 'meekijken' in ambulance

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Ambulances die op weg zijn naar de spoedeisende hulp of het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen kunnen vanaf deze week al tijdens de rit gegevens over de patiënt naar het ziekenhuis sturen.

Kostbare tijd

Door die snelle gegevensoverdracht kan het medisch team in het ziekenhuis zich beter voorbereiden op de overdracht. Zo is op een scherm te zien welke patiënt onderweg is en wat de verwachte aankomsttijd is. De medici kunnen alvast hartfilmpjes, foto's en andere gegevens bekijken. Op die manier kan in spoedsituaties kostbare tijd worden bespaard.



Direct advies

Volgens het ziekenhuis is de mogelijkheid om foto's te sturen met name voor het brandwondencentrum belangrijk. In het ziekenhuis kan alvast worden vastgesteld om wat voor soort brandwonden het gaat en hoe groot het percentage van het lichaam is dat verbrand is. De specialisten kunnen het ambulancepersoneel direct adviseren over de beste behandeling tot de aankomst in het ziekenhuis.



Beveiligd

De gegevensoverdracht vindt plaats via een beveiligde verbinding. De koppeling is ontwikkeld in samenwerking met Ambulancezorg Groningen.

Door: RTV Noord Correctie melden