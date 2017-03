Rechtbank is op zoek naar extra rechters

De rechtbank Noord-Nederland gaat op zoek naar nieuwe rechters.

Lang wachten

Momenteel is er een tekort aan rechters, waardoor de behandeling van sommige zaken lang op zich laat wachten. Volgens waarnemend president Gerard Tangenberg van de rechtbank blijven er geen zaken liggen.



Professionele standaard

Tangenberg: 'De afgelopen jaren liep het aantal zaken sterk terug. Het leek er even op dat er een overschot aan rechters zou komen. Maar in 2015 en 2016 heeft het Openbaar Ministerie meer zaken aangedragen. Bovendien zijn we bezig met de landelijke invoering van professionele standaarden. Dat betekent dat rechters meer tijd moeten krijgen voor zaken. Om die redenen zijn er nu meer rechters nodig'.



Opleiding

Tangenberg denkt dat de rechtbank eind dit jaar weer op de juiste sterkte is. 'Elk kwartaal start een opleiding voor rechters, dus het tekort kan redelijk snel worden opgelost.'

