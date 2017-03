Provincie trekt vier miljoen uit voor veiligere wegen

De provincie steekt de komende jaren vier miljoen euro in het verbeteren van de verkeersveiligheid. De N355 staat bovenaan de lijst om aangepakt te worden.

De provinciale weg tussen Groningen en Zuidhorn is op dit moment één van de onveiligste wegen van de provincie, stelt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Relatief onveilig, want het is niet zo dat de weg onveiliger is geworden.''We hebben de laatste jaren een aantal wegen aangepakt, die nu een stuk veiliger zijn', aldus Gräper. 'Daardoor is de N355 nu boven komen drijven.'In Uithuizen, Doezum/Grootegast en Bourtange wordt de provinciale weg aangepakt die door de bebouwde kom loopt.De provincie steekt ook geld in onderzoek naar fietsongevallen. De ziekenhuizen in Groningen werken daar aan mee.'Bij veel fietsongelukken komt de politie niet', zegt Gräper. 'De ziekenhuizen hebben veel meer informatie. Zo kunnen we zien of er ook fiets-traces zijn die onveilig zijn.'