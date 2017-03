PvdA wil duidelijkheid van gemeente over bodemvervuiling COA-terrein

(Foto: Google Maps en Mario Miskovic (bewerking))

De Partij van de Arbeid in Vlagtwedde wil dat de gemeente tekst en uitleg geeft over de bodemverontreining op het terrein van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel.





Onrust

De bodemvervuiling in Ter Apel zorgt voor onrust onder het COA-personeel. Een deel van de medewerkers zit al maanden ziek thuis. Het COA doet daarom bodemonderzoek en wacht nu op de uitkomsten.



De PvdA wil dat de gemeente Vlagtwedde de uitslagen mede beoordeelt en met de gemeenteraad deelt. Ook wil Joling een uitgebreid feitenrelaas van de gemeente over de verontreiniging.



Door: RTV Noord Correctie melden