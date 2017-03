Waarom zijn er zoveel zwevende kiezers?

'Ben je er al uit op welke partij je gaat stemmen?' Veel mensen beantwoorden deze vraag met 'nee', terwijl de verkiezingen toch echt voor de deur staan. Waarom zweven we?

Psycholoog Jeffrey Wijnberg zet een aantal redenen op een rijtje waarom zwevende kiezers het nog niet weten.'Het aanbod is overweldigend. Zet de tv maar aan en zap maar eens langs alle programma's. Vergelijk het met de bakker: vroeger had je bruin brood en wit brood. Nu heb je tijger, maanzaad en nog heel veel varianten.''Vroeger, ten tijde van de verzuiling, was het makkelijk. Uit welke familie je kwam, bepaalde meestal wat je stemde. Of de regio. Groningers stemden van huis uit vaak op de PvdA of de Communistische Partij.''Dit heeft er mee te maken dat iedereen goed over wil komen. Er zullen bijvoorbeeld een mensen zijn die niet zullen zeggen dat ze op de PVV stemmen. Die zeggen dat ze het nog niet weten, en dan ben je ook een zwevende kiezer.''Vul er een paar in en kijk wat er uit komt. Vaak verschillen de uitkomsten. Ik vulde er ook één in en daar kwam ChristenUnie uit. Toen moest mijn vrouw heel hard lachen.''Het zit een beetje in onze aard dat we bij de winnaar willen horen. Dus beslissen we pas op het laatste moment waar we op stemmen.''Het komt voor dat er spanningen in een relatie ontstaan als beide partners niet op dezelfde partij stemmen. Een beetje zoals het gezegde: twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.'