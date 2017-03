Statement Gronings reisbureau: niet meer vliegen met Turkish Airlines

Het is waarschijnlijk het eerste statement van een Nederlands bedrijf tegen de Turkse toestanden in ons land. Touroperator GO Explore in de stad vliegt niet meer met Turkish Airlines.

Het Groningse reisbureau organiseert reizen naar Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen. Daarbij wordt regelmatig via Turkije gevlogen en wordt gebruik gemaakt van toestellen van Turkish Airlines. GO Explore stopt hier nu mee vanwege de gebeurtenissen in Rotterdam en de harde taal van Turkse president Erdogan.'Iedereen in Nederland roept wat, maar niemand doet iets. Ik dacht wat kan ik doen? Privé niks, want ik heb niets te maken met Turkije en ga er ook niet op vakantie, maar via mijn bedrijf wel en dat heb ik gedaan', zegt eigenaar Danny van Geldorp van GO Explore.Het gaat om tien procent van het aantal vluchten van GO Explore. 'Ik laat nu rechtstreekse vluchten met KLM boeken. Die zijn wat duurder, maar daar verwacht ik weinig schade van'.Van Geldorp is niet bang voor represailles. 'Ik verwacht wel boze telefoontjes. De hele middag staat de telefoon ook roodgloeiend, maar tot nu toe waren er geen boze telefoontjes bij'.