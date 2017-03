Mollema sluit Tirreno-Adriatico af als negende

Bauke Mollema is net als vorig jaar als negende geëindigd in Tirreno-Adriatico. Voor de slotetappe stond de wielrenner van Trek-Segafredo al op die positie.

Mollema werd in de tijdrit over 10,5 kilometer in San Benedetto del Tronto 47ste, maar behield wel zijn plaats in de top-tien van het klassement.De overwinning in de laatste rit was voor de Australiër Rohan Dennis, die drie seconden sneller was dan Mollema's oud-ploeggenoot Jos van Emden.Nairo Quintana werd net als vorig jaar eindwinnaar van de WorldTour-koers. De Colombiaan hield in het eindklassement 25 seconden over op Dennis. Mollema zat een minuut en 38 seconden langer op de fiets dan Quintana.