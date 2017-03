Honderdduizendste bezoeker tentoonstelling Drents Museum is een Groningse

Marjanne de Jong (tweede van rechts) (Foto: Drents Museum)

Het Drents Museum in Assen heeft dinsdag de 100.000ste bezoeker aan de tentoonstelling 'Peredvizhniki - Russisch Realisme rond Repin 1870-1900' mogen ontvangen. En laat dat nou net een Groningse zijn: Marjanne de Jong uit Stad.

'Het is voor mij al het tweede bezoek aan Peredvizhniki. Ik zag zulke prachtige werken in de tentoonstelling. Dat wilde ik graag delen met mijn zus en mijn vriendin', zegt De Jong.



Ze werd uitgebreid in het zonnetje gezet door de directie van het museum.



Tot en met 2 april

De tentoonstelling van werk van de negentiende-eeuwse Russische kunstenaarsgroep ging 25 september 2016 open en duurt nog tot en met zondag 2 april.

Door: RTV Noord Correctie melden