Wethouder Sloot vindt statushouders-rol van provincie 'bizar'

Wethouder Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren) van Haren is niet gelukkig met de rol van de provincie rondom de huisvesting van statushouders. 'Jammer dat er eerst een brief wordt verstuurd en dat er daarna pas wordt gepraat.'

Onlangs bleek dat niet alle gemeenten in onze provincie erin zijn geslaagd om in 2016 voldoende statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) te vestigen. Haren is één van die gemeenten, ze nemen een achterstand van 17 mee uit 2016.De provincie geeft de gemeenten vooralsnog zelf de kans om de achterstand van vorig jaar weg te werken. Als dat niet snel genoeg gebeurt, grijpt de provincie echter in.'Het is gewoon een beetje bizar', aldus Sloot. 'Wij zitten regelmatig rond de tafel met de provincie als het gaat om het plaatsen van statushouders. Ze weten dus hoe Haren handelt en wat het vooruitzicht is. Het is dan ook jammer dat er eerst in de krant een advertentie staat waarin wordt gesproken over een eventuele indeplaatsstelling van de provincie en dat er daarna pas wordt gecommuniceerd. Dat is de omgekeerde wereld.'Afgelopen weekend had de provincie een advertentie in het Dagblad van het Noorden laten plaatsen. Daarin stond dat Gedeputeerde Staten voornemens zijn om de regie in een aantal gemeenten over te nemen als het gaat om het plaatsen van statushouders. Gedeputeerde Eelco Eikenaar liet eerder al weten dat zoiets pas in het uiterste geval gebeurt.De wethouder van Haren snapt dat de brief aan de gemeente en de geplaatste advertentie bij het formele proces horen, maar blij is ze er niet mee. 'Toch vind ik het jammer dat dat zo gebeurt. Je krijgt nu het gevoel alsof je als gemeente niks hebt gedaan. Terwijl er hard wordt gewerkt.'Volgens Sloot is haar gemeente goed op weg als het gaat om het plaatsen van statushouders. 'Over een aantal dagen kunnen wij vier mensen van een woning voorzien.'Ook de voormalige zusterflat van Beatrixoord wordt gereed gemaakt voor onder meer statushouders. In de zomer van 2017 zouden daar zo'n 20 á 25 statushouders geplaatst kunnen worden.'Wij hebben het vertrouwen dat het goed gaat komen met het plaatsen van de statushouders', besluit Sloot.