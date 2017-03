'Gaat eredivisie op de schop? Nog drie scenario's'

(Foto: JKBeeld)

'Na een goede en open discussie hebben we nog drie scenario's over'. Dat zegt directeur Hans Nijland van FC Groningen na een marathonvergadering over de nieuwe opzet van de eredivisie.

Huiswerk

De achttien eredivisieclubs hebben na een tweedaagse vergadersessie in Wageningen nogal wat huiswerk voor de komende maanden meegekregen.



De directies zullen een beslissing moeten gaan nemen over een mogelijke nieuwe competitie-opzet. Aanvankelijk lagen liefst zeven verschillende modellen op tafel.





De drie scenario's zijn:

Optie 1: een eredivisie met achttien clubs, met na de reguliere competitie een kampioenspoule met zes teams, die in een halve competitie om de titel strijden.

Optie 2: een eredivisie van zestien clubs, met een kampioenspoule van zes teams, die in een volledige competitie om de titel strijden.

Optie 3: de huidige competitie-opzet blijft ongewijzigd.



Wanneer een besluit wordt genomen over de opzet is nog onbekend.



Door: RTV Noord Correctie melden