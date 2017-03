Tankstation in Appingedam overvallen

(Foto: De Vries Media)

Een tankstation aan de Farmsumerweg in Appingedam is dinsdagmiddag om kwart voor vijf overvallen.

De overvaller bedreigde het personeel en klanten met een mes.



Signalement

Het zou gaan om een blanke man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij droeg een zwarte maillot over een blauwe spijkerbroek. Mogelijk had hij een groene jas aan. Voor zijn gezicht hield hij een doek.



Agenten zijn in de buurt van het tankstation op zoek naar de dader.

Door: RTV Noord Correctie melden